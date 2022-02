Lepitaja lahendab kindlustusvaidluse isegi lume varisemisel autole

Kindlustusseltside liidu juhatuse liige Lauri Potsepp tõi näite kindlustuse lepitusorganis lahendatud vaidlusest, kus kortermaja katuselt kukkunud lumi lõhkus autot. «Kui tavaliselt on lume varisemine hoonelt kaskojuhtum, siis antud juhul leidis kindlustusandja, et klient oleks pidanud oma sõidukit parkides märkama lume varisemise ohtu. Seda põhjusel, et ühistu oli paigaldanud hoiatavad sildid. Kuna autoomanik oli olnud hooletu ja eiranud kahju tekkimise ohule viitavaid silte, siis keeldus kindlustusandja sõiduki kahju hüvitamast,» ütles Potsepp.

Kindlustuse lepitusorgan on riigi tunnustatud kohtuväline vaidluste lahendamise kogu. Lepitusorganis tegutseb 12 erapooletut lepitajat, kes püüavad kindlustusandjat ja tema klienti lepitada. Eduka lepituse tulemusel sõlmitakse kokkulepe, kus mõlemad pooled nõustuvad tulemusega ja lõpetavad vaidluse. Kokkuleppe täitmine on kohustuslik. Kui pooled ei nõustu lepitusettepanekuga, siis ei pea nad seda heaks kiitma ja neil on õigus pöörduda kohtusse. Kindlustusvaidluste lahendamine on kliendi jaoks tasuta.