Ajaxi spordijuht lahkus ametist ebakohaste sõnumite tõttu

Ajaxiga 1995. aastal Meistrite liiga võitnud 48-aastane Overmars ütles ise, et tal on oma «käitumise pärast häbi».

«Mul on häbi. Eelmisel nädalal seisin ma silmitsi teadetega minu käitumise kohta ja selle kohta, kuidas see teisteni on jõudnud,» ütles Overmars.