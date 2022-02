«Terviseamet ei ole andnud soovitust rakendada üle-eestilist distantsõpet. Amet andis soovituse kõrgema haigestumisega kohalikele omavalitsustele. Nende omavalitsuste koolid, kus on nakkus sees, on mõistlik suunata distantsõppele selleks, et kiirelt vähendada laste haigestumist ja viiruse levikut,» ütles ta.