Telia teenused on oluliselt häiritud, tumm on ka perearsti nõuandeliin

Perearsti nõuandeliin. Pilt on illustreeriv. FOTO: Arved Breidaks FOTO: Arved Breidaks

Telia teatas, et eile õhtul alguse saanud tehnilise rikke tõttu on hetkel häiritud erinevad kõneside ja M2M-teenused nende võrgus. Seetõttu on tõrkeid paljude Telia äriklientide ning koostööpartnerite kõneteenustes.