Tallinnale on esitatud üle 20 000 energiatoetuse taotluse

Neljapäeva hilisõhtuks oli taotlusi esitatud kokku 20 300, neist elektrooniliselt 17 400 ja linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondades paberkandjal 2900. Esitatud taotlustest on menetletud 8700 ehk 42 protsenti ja toetusi välja makstud kokku 857 300 eurot. Keskmine toetuse summa on 99 eurot.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul vajab osa inimesi ka pärast riikliku automaatse toetusmeetme rakendumist täiendavat abi vajaduspõhise energiatoetuse näol, mida saab taotleda linnalt. «Elektroonilise iseteeninduse taotlen.tallinn.ee suur kasutajate hulk näitab, et taotluse esitamine veebi kaudu on inimestele mugav ja jõukohane. Taotluse esitamine elektrooniliselt peaks praeguse kõrge koroonaviirusega nakatumise näitaja juures olema esimene eelistus, et oma tervist hoida. Vajadusel võiksid digipädevamad inimesed aidata oma lähedastel taotlust esitada,» ütles Beškina.