Ants Laaneots: Ukrainalt on oodata tugevat sõjalist vastupanu

Ants Laaneots rääkis, et Ukrainalt on oodata tugevat sõjalist vastupanu. Vene sõjavägi on tema sõnul tegutsenud öösel põhiliselt piiride lähedal, Ukraina riigipiir on mõnedes kohtades ületatud, aga kui intensiivsed praegu lahingud on, ei oska öelda, sest informatsioon on katkendlik. Laaneots sõnas, et õhutõrje on küll ukrainlastel kõige nõrgem lüli, aga kuuldavasti on nad ikkagi viis lennukit alla tulistanud.

Laaneots sõnas, et kui vaadata Ukraina relvajõude, siis eilse seisuga on püssi all 261 000 meest ja nüüd mobiliseeriti juurde veel 40 000. «Nad on targalt teinud selles mõttes, et kuna Donetski ja Luganski oblastites käib sõda juba kaheksa aastat ja sellest on läbi käinud 420 000 Ukraina noormeest, kes on ajateenistuse ja värbamise teel seal sõdinud, siis need on mehed ja võib-olla ka naised, kes omavad sõjakogemusi.» Laaneotsa hinnangul valisid ukrainlased teadlikult välja just reservis olevaid endisi sõjaväelasi, kellel on oskused sõjas ja nad teavad, kuidas käituda. Ta täpsustas, et umbes pooled sellest 260 000 on võitlusüksused, ülejäänud on lahingtoetusüksused ja tagalaüksused.