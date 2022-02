Ukraina õhuruum on tsiviillendudele suletud

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe kinnitas, et Ukraina õhuruum on tsiviillennukitele täielikult suletud, samuti on suletud osa Valgevene õhuruumist ja Ukrainaga piirnevate alade õhuruum.

«Tsiviillennundus sealt läbi ei lenda, lennatakse ümber,» lausus Pärgmäe ja lisas, et meie Kiievi lennud on loomulikult ka tühistatud ja juba varem tühistati Harkivi lennud.

Pärgmäe kinnitas, et kõik teised lennud väljuvad plaanipäraselt ja Tallinna lennujaam jätkab tööd tavapärases rütmis. Ta lausus, et seda ei pea keegi kartma, et satub lennukisse, mis lendab läbi Ukraina õhuruumi, kuna kogu lennuliiklus on sellest piirkonnast ümber juhitud.