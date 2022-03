Tallinna volikogu mõistis üksmeelselt hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse

Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et need kuriteod Ukraina riigi ja rahva vastu ei ole jäänud reaktsioonita ka Tallinnas ja teistes Eesti omavalitsustes. «Loomulikult peame olema solidaarsed Ukraina riigi ja rahvaga. Tallinn toetab Ukrainat humanitaarkatastroofi leevendamisel ning on valmis toetama oma sõpruslinnu Kiievit ja Odessat sõja tagajärgede likvideerimisel,» lausus volikogu esimees.