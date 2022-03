Kas keegi mäletab, kes leiutas kollased kleepribaga märkmepaberid Post-it, mis enne nutitelefone olid asendamatud vahendid unustamise vastu. 1997. aasta filmis «Romy ja Michele’i kooli kokkutulek» väitsid kaks blondiini, Mira Sorvino (Romy, paremal) ja Lisa Kudrow (Michele), et just nemad on kleepuvad sildikesed välja mõelnud.