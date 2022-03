Putini agressiooni õigustav Raudvere heideti Isamaast välja

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder teatas pärast erakonna eestseisuse koosolekut Postimehele, et lisaks neljale Parempoolsete ühendusse kuuluva liikme on parteist välja heidetud ka Harry Raudvere.

Saaremaa volikogu Isamaa fraktsiooni liige Harry Raudvere õigustas endale kuuluva Nõmme raadio eetrist Putini sõda Ukrainas ja väitis, et sõja venimine on tingitud Venemaa presidendi inimlikkusest, vahendas Saarte Hääl .

Koos saatejuht Margus Lepaga vesteldes soovitas Raudvere Putinit kuulata. «Mõelda selle peale, mis on tema sõnade väärtus, ta on oma kõnes öelnud väga ilusasti, et kui keegi sekkub ja kahjustab meie huve, siis me korraldame teile midagi sellist, mida te pole veel oma ajaloos tunda saanud.»