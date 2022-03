Katkine telefon: helistad haigla digiregistratuuri, vastab hoopis Aasia restoran

26-aastane naine soovis ennast vaktsineerida ning kuna digiregistratuuri kaudu see tal ei õnnestunud, siis läks ta Põhja-Eesti Regionaalhaigla lehele ja helistas seal toodud digiregistratuuri numbil.

«Oli üllatav, et see number ei kuulunud sugugi PERHile, vaid hoopis Aasia toidu restoranile KimiJimi, mille töötaja kurtis, et ei saa aru, miks neile kogu aeg helistatakse ja vaktsineerimise kohta küsitakse,» rääkis naine.