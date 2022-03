Ukraina arst: sulgege siin alatiseks viha ja vaenu õhutavad Vene kanalid

«Olin 24. veebruari varahommikul just tööle jõudnud, kui mobiilile hakkasid tulema sõnumid: «tunnen kaasa» ja «kui on vaja perele toetust, ainult küsi»,» räägib Tartu Ülikooli kliinikumi EMO arst Jevhen Rožko (41).

Ta ei saanud aru, mis toimub, kuni avas uudised ja luges, et Venemaa pommitab Ukrainat. Toetav sõnumite vool talle jätkus terve päeva. «Ausalt, see lõi pahviks. Tundsin, et mul on siin suur perekond.»