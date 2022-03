Pagulasabi palub sihitust päästmisest Ukraina piiril hoiduda

«On liigutav, et nii paljud eestlased on valmis õla alla panema ja abivajajaid aitama, kuid iga lisa-auto ja uus inimene võtab meie kohapeal toimetavalt Medyka staabilt hädavajalikku aega, mis peaks kuluma suurte evakuatsioonibusside turvaliseks komplekteerimiseks,» rääkis Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuht Madle Timm, lisades, et koordineerimata tegevus tekitab pikki järjekordi ka Eesti vastuvõtupunktides, kus inimesi ei osata oodata.

Timm märkis, et inimeste aitamine ei lõpe hetkest, kui nad Eesti piiri ületavad. Eestis on neile vaja ka majutust ning muud tuge ja abi,» ütles Timm ja kutsus aitama, tehes esmajoones annetusi või andma end üles majutuse pakkujana.

Pagulasabi on tänase seisuga Eestisse toimetanud üle 2000 sõjapõgeniku, PPA andmetel on neid Eestisse kokku jõudnud 12 488, kelle seas lapsi ligi 4000. Muu hulgas liiguvad Eestisse saabunud põgenikest 3002 inimest edasi teistesse riikidesse.

Võimekus suureneb

Timm selgitas, et ülejäänud 10 000 siiajõudnud põgenikku on enamasti saabunud pereliikmete, sugulaste ja tuttavate abil, kellele on vastu mindud. Palve sihitust piirile sõitmisest hoiduda kehtib tema sõnul eeskätt neile, kes soovivad lihtsalt «kedagi päästa». Ehkki Pagulasabi on oma võimekust järjest suurendamas, ootavad nad hetkel riigilt vastuseid täpsema rolli ja rahastuse kohta.

Eesti Pagulasabi teatel on neil koostöös PPAga ja bussifirmadega toimiv süsteem, kus bussijuhid ja koordinaatorid teavad täpselt, mida teha, lisaks väheneb koordineeritud tegevusega inimkaubanduse risk. «Evakuatsioonibussid sõidavad nii piirile kui ka Varssavisse iga päev, oleme busside arvu jooksvalt tõstnud ja hetkel läheb keskmiselt välja 13 bussi päevas. Kõik selleks, et tuua turvaliselt ära inimesed, kellel on Eestis pereliikmed või lähedased ootamas,» sõnas Timm.