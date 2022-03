Politsei võtab Ukraina sõjapõgenike kriisijuhtimise üle

Ta selgitas, et saabuvate sõjapõgenike arv on niivõrd suur, et nende kõigi abistamiseks ei piisa asutuste tavapärasest töökorraldusest. «Sellisteks olukordadeks on Eestis ette nähtud hädaolukorra lahendamise plaanid ja massilise sisserände korral juhib hädaolukorra lahendamist PPA,» rõhutas Vaher.

Siseminister Kristian Jaani (KE) märkis, et Putini agressioon on pannud ukrainlased olukorda, kus nad on sunnitud lahkuma oma kodumaalt. «Eestisse jõuab sõja eest üle kahe tuhande sõjapõgeniku ööpäevas ja selleks, et nende vastuvõtmine oleks võimalikult sujuv nii meile kui ka siia saabuvatele inimestele, on tarvis hakata olukorra lahendamisele lähenema teise nurga alt,» märkis Jaani.