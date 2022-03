Karis Chișinăus: keegi ei saa takistada Moldovat EL-i liikmeks saamast

«Rõõm on näha Moldova pühendumist valitud eesmärkide täitmisele, riik jätkab edukalt oma teed Euroopa Liitu. Eesti kogemus ütleb, et see on raske ja aegavõttev tee, mis nõuab palju reforme ja muudatusi. On oluline, et Moldova meelekindlus jätkata reformitööd kindlal sammul püsib kõigist raskustest hoolimata ja edaspidigi tagataks hea valitsemistava,» lausus Karis presidendi kantselei teatel.

«Eesti tervitab Moldova taotlust Euroopa Liiduga ühinemiseks. Eelmisel nädalal astusid EL-i liidrid Versailles’ kohtumisel esimese ametliku sammu Moldova EL-iga ühinemise suunas. Pole kahtlust, et Moldova on osa Euroopa perekonnast. Keegi ei saa takistada Moldovat täitmast oma unistust kuuluda Euroopa Liitu,» sõnas president Karis. Ta tõi esile, et panustamine idanaabruse stabiilsusesse ja julgeolekusse, see loob ka Euroopas rahu ja turvalisust.

Karise sõnul mõistavad Eesti inimesed väljakutset olla väike Euroopa riik tänapäeva ohtlikus ja tormilises maailmas. «Moldova on näidanud, et tal on suur süda ja tegutseb humanitaarkriisi lahendamisel enesekindlalt südametunnistuse järgi. Moldovalased on avanud oma südamed ja kodud ukrainlastele, kes on sõja eest põgenenud ja siin varjupaika otsinud. Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel ja abistamisel on tehtud silmapaistvat tööd,» sõnas ta.

Eesti president külastab visiidi käigus veel Chișinău kesklinnast paari kilomeetri kaugusel asuvat Ukrainast saabunud sõjapõgenike suurimat vastuvõtukeskust Moldovas.

Karis kinnitas, et Eesti toetab Moldovat Ukrainast saabuvate sõjapõgenike abistamisel. «Eesti toetab Moldovat Välisministeeriumi humanitaarabi vahenditest 100 000 euro rahalise abiga sõjast põhjustatud humanitaarkriisi mõjude leevendamiseks. Samuti aitab Eesti Moldovat bussidega,» sõnas ta. President lisas, et koronaviiruse pandeemiaga toimetulekuks saadab Eesti Moldovale tuhandeid doose Janseni COVID-19 vaktsiini.

Kolm nädalat tagasi, kui Venemaa president Vladimir Putin alustas sõda Ukraina vastu, muutus Alar Karise sõnul kardinaalselt kõigi elu Euroopas. «See sõda põhjustab hirmu ja hävingut, mida ükski inimene ei kujutanuks ette 21. sajandi Euroopas. Keegi ei pea rahu enam iseenesestmõistetavaks,» lausus Eesti riigipea.

«Vaba maailm on ühiselt Ukrainaga ja aitab igal võimalikul viisil. Eesti jätkab koos teiste Euroopa riikide ja partneritega sanktsioonidega Venemaa valitsuse survestamist. Me seisame selle eest, et agressiooni hind oleks agressori jaoks talumatult valus ning sõda lõppeks võimalikult ruttu.»