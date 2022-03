Rahvusparlamendid keskenduvad IPU assambleel kliimamuutustele ja sõjale Ukrainas

Riigikogu delegatsiooni juht Toomas Kivimägi mainis, et keskkonnakaitse ja liikumine kliimaneutraalsuse poole on üheks suurimaks väljakutseks kogu maailmale.

«Paraku on sõda Ukrainas tõstnud ka selle teema vähemalt meie jaoks järjekorras tahapoole. Seepärast teeme aktiivset tööd mõistmaks IPU assambleel hukka Venemaa agressioon Ukrainas. Selle nimel on töös esitada 12+ geograafilise rühma, kuhu kuuluvad Euroopa riigid, sh Ukraina, ning Kanada, Uus-Meremaa ja Austraalia, poolt assambleele erakorralise teemana agressiooni hukkamõist ja üleskutse Venemaale sõja koheseks lõpetamiseks,» ütles Kivimägi.

Kivimägi rõhutas ka, et Venemaa agressioon Ukrainas ei ole pelgalt sõda Venemaa ja Ukraina vahel. «See on sõda autoritaarse ja vaba maailma vahel. See on meie kõigi sõda. Ükski riik maailmas ei tohi jääda ükskõikseks ega kõrvale toetamaks Ukrainat,» toonitas ta.

«Sõda on esitanud uusi väljakutseid ka keskkonnale. Energiakandjate defitsiit ennekõike Euroopas on tekitanud surve fossiilsete kütuste laialdasemaks kasutuselevõtuks. See saab olla vaid lühiajaline ja me vajame kogu maailma panust, et see nii läheks. Vastasel korral kaugeneme seatud ambitsioonikatest eesmärkidest kliimaneutraalsuse saavutamisel, aga pidurdame ka taastuvate energiakandjate kasutuselevõtu tempot,» lisas Kivimägi.