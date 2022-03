Tasuta nädalal toodi jäätmejaamadesse kümnekordne kogus suurjäätmeid

Kokku toodi jäätmejaamadesse nädalaga koguseliselt 1472 kuupmeetrit suurjäätmeid, nädal varem 125 kuupmeetrit. «Kohale toodud jäätmete hulk näitab, et linlastel oli suur huvi esimese suurjäätmete tasuta ära andmise kampaania vastu. Sel aastal on samasugune kampaania kavas kord kvartalis,» ütles abilinnapea Joosep Vimm. «Iga selline meede vähendab prügi metsa all, mis on juba väga positiivne. Selle kõrval avame jäätmejaamades järgemööda ringmajasid, mille eesmärgiks on suunata ringlusesse kasutuskõlblikud või parandamist vajavad asjad, mis jõuavad jäätmejaamadesse,» lisas ta.