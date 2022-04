Isamaa volikogu: Venemaa ja Valgevene kodanike relvaload tuleb peatada

«Isamaa algatusel said viimaks kinni pandud Venemaa propagandakanalid. Nüüd tuleb astuda järgmised sammud. Peatada tuleb Venemaa ja Valgevene kodanike relvaload ning lõpetada elamislubade ja viisade väljastamine isikutele, kes õigustavad Venemaa agressiooni,» rääkis Seeder, kelle sõnul tuleb keelustada ka sõda õhutavate sümbolite kasutamine.

Isamaa volikogu avaldus

Isamaa Volikogu leiab, et Eestis tuleb keelustada Putini režiimi õigustava sõjasümboolika avalik kasutamine, lõpetada tuleb nende isikute elamisload ja viisad, kes õigustavad Venemaa sõjategevust ja peatada tuleb Venemaa ja Valgevene kodanike relvaload.

Euroopa on sõjas. Venemaa agressioonisõda Ukrainas on lisaks riigikaitsele seadnud taaskord tähelepanu keskmesse sisejulgeoleku ning Venemaa mõjutustegevuse ja konfliktide õhutamise Eestis.

Isamaa eestvedamisel jõudis Eesti viimaks nii kaugele, et keelustas Venemaa propagandakanalite tegevuse. Vaenulik naaberriikide propaganda ja infosõda on aga mitmetahuline mistõttu on vajalik astuda täiendavaid samme Eesti sisejulgeoleku tagamiseks ning Ukraina toetamiseks.

Eestis on juba positiivseid näiteid, kus mõistetakse, et ühiskonda peab vaatama tervikuna. Muutunud julgeolekuolukorras, kus ei ole võimalik kontrollida üliõpilaskandidaatide meelsust ja tegevust on ainuõige valik mitte vastu võtta Venemaa ja Valgevene tudengeid. Isamaa volikogu tunnustab Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli otsust mitte lubada järgmisel õppeaastal kandideerida ülikoolidesse Venemaa ja Valgevene kodanikest tudengitel.

Samasugust ühiskonda tervikuna käsitlevat lähenemist ootame ka Eesti riigilt. Kutsume kõiki Riigikogus esindatud erakondi üles toetama Isamaa algatatud seadusemuudatusi, mis lõpetaksid Venemaa mõjuvälja laiendamise ja aitaksid ennetada võimalikke julgeolekuohte. Seetõttu tuleb peatada Venemaa ja Valgevene kodanike relvaload ning lõpetada elamislubade ja viisade väljastamine isikutele, kes õigustavad Venemaa agressiooni.

Sama oluline on säilitada riiklik väärikus ning öelda, et Eesti riigis ei ole kohta sümbolitele, mis on suunatud iseseisvate demokraatlike riikide vastu. Eestis ei peaks olema kohta Venemaa agressiooni kaitsjatele ja õigustajatele.