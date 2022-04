GALERII ⟩ Eesti inimeste abiga jõuab otse Ukraina sõduriteni kümneid annetatud autosid

Aktisooni algatanud ettevõtja ja investor Ragnar Sass selgitas, et sõidukeid on Ukraina heaks annetanud ettevõtted ja eraisikud. Viimasesse kolonni panustas näiteks Tori vallavalitsus. Mõned sõidukid on Sass ostnud eraisikutelt ka ise: «Ma olen inimeste käest ise ostnud autosid, kes on siis öelnud, et nad on justnimelt Ukraina jaoks nõus müüma.» Isiklikest vahenditest on ta aktsiooni panustanud ligi 35 000 euroga.