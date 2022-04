Zelenskõi sõnul peidab Venemaa Mariupolis tuhandeid tapetuid

«Põhjus, miks me ei pääse humanitaarabiga Mariupolisse, on just see, et nad kardavad, et maailm näeb, mis seal toimub,» ütles Zelenskõi Türgi telekanalile Haberturk.

«Ma arvan, et see on seal tragöödia, see on põrgu, ma tean, et see ei ole kümned, vaid tuhanded inimesed, kes on seal tapetud ja tuhanded haavatud,» jätkas Zelenskõi.

President avaldas siiski veendumust, et Venemaal ei õnnestu kõiki tõendeid varjata.

«Nad ei saa seda kõike varjata ja matta kõiki neid ukrainlasi, kes hukkusid ja kes on vigastatud. See on lihtsalt selline arv, see on tuhanded inimesed, seda on võimatu varjata,» rääkis Zelenskõi.

President lisas, et Venemaa on juba püüdnud varjata tõendeid kuritegude kohta väljaspool Kiievit asuvas Butša linnas ja mitmes selle lähedal asuvas kogukonnas.

«Nad põletasid peresid. Peresid. Eile leidsime taas uue ohvrite pere: isa, ema, kaks last. Väikesed, väikesed lapsed. Sellepärast ma ütlesin, et nad on natsid,» rääkis Zelenskõi.

Küsimusele Venemaaga rahuläbirääkimiste jätkamise kohta vastas Zelenskõi, et «need peavad niikuinii toimuma».

«Ma arvan, et ilma selleta on seda sõda raske peatada,» sõnas Zelenskõi.

Ukrainas evakueeriti kolmapäeval sõjategevuse eest üle pea 4900 tsiviilisikut, teatas asepeaminister Irõna Vereštšuk televisioonis.

Vereštšuk täpsustas, et Vene vägede ümberpiiratud Ukraina sadamalinnast Mariupolist ja Berdjanski linnast õnnestus busside ja oma sõidukitega evakueeruda 3700 inimesel, kellest umbes 1200 Maiupolist.