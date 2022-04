GRAAFIKUD ⟩ Sõjas lähevad Eestis rindele pigem vanemad, välismaale pagevad nooremad

Meeste hulgas, kes moodustavad Eesti kaitsmisel põhijõu, on Kanal 2 saate «Esse» tellitud uuringu põhjal valmis vajadusel rindele suunduma iga viies ehk 21 protsenti. Arvestades, et Norstat viis küsitluse läbi 18–74-aastaste inimeste hulgas, järeldub Eesti rahvastiku andmeist, et rindel on valmis võitlema umbes 94 000 meest.

Eesti kaitsevägi on üles ehitatud reservarmeena, kus nii rindele minekuks kui tagalas tegutsemiseks on kiirreageerimisvalmiduses 29 000 inimest, lisaks 30 000 täiendreservi. Eesti kaitseväe mobilisatsiooniregistrisse on kantud kokku ligikaudu 230 000 inimest, kelle vanuse ülempiir on 60 aastat. (Norstati küsitletute vanuse ülempiir oli 74 aastat ehk täpselt sama, mis on allpool viidatava kaitseministeeriumi kaitsetahte uuringus osalejate vanuse ülempiir.)