Riigikogu hakkab vaagima maksejõuetusmenetluse eelnõu

Õiguskomisjoni esimees Marek Jürgenson (KE) lausus, et eelnõu eesmärk on füüsilise isiku maksejõuetusmenetlus muuta ka võlgnikule sobivamaks ja lihtsamaks. «Seni on võlgade ümberkujundamise menetluse algatamine keerukaks osutunud, kuna avalduse esitamise vormid ja tingimused on võlgnike jaoks liiga keerulised. Selle eelnõuga neid vorme lihtsustatakse ja võlgniku kohustusi avalduse esitamisel vähendatakse,» sõnas ta.

Komisjoni aseesimehe Heljo Pikhofi (SDE) sõnul on hea, et eelnõu järgi korraldatakse ümber võlgniku nõustamise süsteem ja nõustamise osakaal suureneb. «Edaspidi hakkab võlgnikku algusest lõpuni nõustama ja abistama usaldusisik,» lausus Pikhof.

Istungil toodi välja, et kui praegu on kohustustest vabastamise periood keskmiselt viis aastat, siis eelnõu järgi on see kuni kolm aastat. Märgiti, et liiga pikk kohustustest vabastamise periood ei motiveeri võlgnikku pingutama, kuna võlakoorem võib tekitada lootusetuse tunde.