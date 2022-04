Skoone bastionikäigu sissepääs võib põlispuude tõttu kokku variseda

Tegemist on Skoone bastioni osaga, mis lõigati 1930. aastatel Rannamäe tee ehitusega ülejäänud bastionist ära. Praeguseks on sellest säilinud ruumid, mille sissepääs on Paksust Margareetast otse üle tee, Laia tänava lõpus.

Laia tänava poolt on näha vana võlvkaare all olevat hädapärast ust ja paari suletud aknaava. «See on osa Skoone bastionist, mis ehitati 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi alguses. Vanalinna poolt näeme sellest praegu aknaava ja uksega paekivimüüri, aga tegelikult oli see linna ja bastioni vaheline ühenduskäik. Seal oli silindervõlviga tunnel, mis kulges risti Rannamäe teega. Rannamäe tee rajati 1930. aastatel, sellega lõigati kogu Skoone bastion vanalinnast ära ja teest vanalinna poole jääv tunneli osa lammutati. Praeguseks on sellest säilinud keskmise posti peale toetuv ristvõlviga neljakandiline ruum,» rääkis Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik.