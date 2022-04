Tänasest saab liituda jalgrattaliikluse kaardistamise aktsiooniga

Kogutud andmed annavad võimaluse linnal rattaliiklust põhjalikumalt analüüsida ning edaspidi rattateede mugavust ja ohutust parandada. Tallinn osaleb välisprojektis «Bicification – jalgrattakasutuse suurendamine linnaliikluses», mille eesmärk on toetada Euroopa linnade üleminekut rohelisele, aktiivsele liikumisele. Et uuringus osalejate jalgrattasõite usaldusväärselt jälgida ja neid nähtud vaeva eest ka tänada, saavad ratturid läbitud kilomeetrite eest koguda preemiaid.

Lähitulevikus on plaanis Tallinnas ainuüksi Kesklinna rajada ligikaudu 40 kilomeetrit uusi rattateid ning tõsta olemasolevate rattaradade ja -teede ohutust. «Meie eesmärgiks on järk-järgult viia ellu Tallinna rattastrateegia ning soodustada jalgratta muutumist igapäevaseks sõiduvahendiks. Oluline on projektide väljatöötamisse kaasata inimesi, kes reaalselt Tallinna rattateedel igapäevaselt liiklevad. Nii saame teada, kas planeeritavad teed on nende jaoks mugavad ja ohutud ning asuvad ka reaalselt trajektooril, mida ratturid kasutavad,» ütles abilinnapea Vladimir Svet