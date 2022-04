Uuring: üle 60 protsendi Eesti meestest haaraks sõja korral relva

Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu on ka Eesti ühiskonnas tekitanud aktiivsema arutelu selle kohta, kui paljud oleks Eestis valmis kodumaa kaitsmiseks sõjategevuses osalema. Kuigi kaitsetegevuses saab kaasa lüüa mitmel moel, siis Ühiskonnauuringute Instituudi viimases küsitluses küsiti, kui paljud oleks valmis võtma relva ja otseses lahingutegevuses osalema.

Vastajatele esitatud küsimus oli järgmine: «Kui Eestile tungitaks kallale, kas haaraksite relva, et Eestit kaitsta?» 44% vastas «Jah, kindlasti» või «Jah, pigem», 35% «Ei, pigem mitte» või «Ei, kindlasti mitte» ning 20% «Ei tea».

Kui vaadata ainult kuni 60-aastaste eesti rahvusest meeste vastuseid, siis oleks valmis relva haarama 67%. Väiksem on valmisolek 18–24-aastaste eesti rahvusest noormeeste seas (52% oleks valmis relva haarama) ning kõige suurem 50–60-aastaste seas (80% oleks valmis relva haarama).

Märtsi alguses tehtud küsitluses arvas kodanikest 27%, et Eestit ähvardab otsene sõjaline oht ning 64%, et mitte. Seega on 6 protsendipunkti võrra kasvanud nende kodanike osakaal, kes tajuvad sõjalist ohtu Eestile.