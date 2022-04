Täna tutvustatakse Rahumäe tee rekonstrueerimisprojekti

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on tööde eesmärgiks tänava seisukorra parendamine, tervikliku tänavaruumi kujundamine ja liiklusohutuse suurendamine. Eeskätt muutuvad turvalisemaks, mugavamaks ja atraktiivsemaks jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused. Mõlemale poole sõiduteed rajatakse 4,8 meetri laiused kergliiklusteed, mis on üks olulisemaid muudatusi võrreldes praeguse olukorraga. Jalakäijate ja jalgratturite liikumisalad eraldatakse täringukividest ribaga. Sinna, kus ruumilised võimalused lubavad, on kergliiklustee ja sõidutee vahele planeeritud haljasalad, mis lisavad nii turvalisust kui muudavad ka linnaruumi rohelisemaks ja hubasemaks.