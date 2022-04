Politsei palub abi Käru hooldekodust kadunud Siiri leidmisel

Vanaproual on probleeme mäluga. Mobiiltelefoni naisel hooldekodust lahkudes kaasas ei olnud.

Siiri on umbes 170 cm pikk, tal on peaaegu õlgadeni hallid lokkis juuksed ja täidlasem kehaehitus. Praeguse info kohaselt oli naisel hooldekodust lahkudes seljas tumedat värvi ning kõrgema kraega fliis, millel külgede peal taskud, jalas mustad retuuside moodi püksid ning paksema kummitallaga tumedat värvi lillelised sussid. Mütsi naisel peas ei olnud. Vanaproua eritunnuseks on taaruv kõnnak.