Kauaoodatud maamessil Belarusi traktoreid ei näe

Kõigil 28 maamessil, mis tavapäraselt on toimunud messikeskuses sees ja selle ümber, on teadaolevalt alati osalenud vaid maaülikool ning Jõgeval tegutsev põllumajandusmasinate müüja AS A. Tammel. Viimasel on igal aastal ka plats sama koha peal – messihalli ees asfaldil. Tänavu 30. tegutsemisaastat tähistav A. Tammel tõi seekord välja 24 eri liikurit ja seadet, on aga pidanud loobuma ühe kaubamärgi, Venemaa agressiooni toetava Valgevene Belarusi traktorite müügist. Küsimusele, kas Minski traktoritehase toodangut enam Eestisse ei tooda, vastas Indrek Tammel, et kõik sõltub sellest, kui kaua kestab sõda ning kas ja kuidas muutub poliitiline olukord Valgevenes. Lisaks peab tehas ka ise palju panustama ja tootmistehnoloogiaid muutma, et vastata Euroopa Liidu nõuetele.