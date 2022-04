Suurbritannia hinnangul ohustab Ukraina sõda toiduga kindlustatust

Ühendkuningriigi kaitseministeerium hindas luureandmetele viidates, et Ukraina teraviljasaak 2022. aastal on tõenäoliselt umbes 20 protsenti väiksem kui 2021. aastal. Põhjuseks on muu hulgas põllumaade pindala vähenemine pärast sissetungi.