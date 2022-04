Reisifirmadel läheb müük hästi ja odavaid pakettreise enam saada pole

Estraveli tootjasuhete juht Katrin Samlik ütles Postimehele, et eestlaste huvi reisimise vastu hakkab jõudma pandeemiaeelsele tasemele. «Kui võrrelda eelmise aasta sama perioodiga, siis on müük kasvanud neli korda. Müügikasv on tingitud osaliselt sellest, et tõusnud on nii keskmine lennupileti kui ka pakettreisi hind inimese kohta,» lausus Samlik.



Go Traveli turundusjuht Kädi Pupart lisas, et kevadised reisid on sama hästi kui välja müüdud. «Suvehooaja reiside müük läheb samuti väga hästi. Samuti hakkab taastuma pikem ettemüük, näiteks sügiseks ja talveks,» ütles Pupart.