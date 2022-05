Nurkse instituudi skandaali lahendus teaduse rahaprobleemi ära ei kaota

Kõrghariduse rahastamise aruteludel riigikogus jääb teadus tavaliselt fookusest välja, tunnistas Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor, sama õppeasutuse biorobootika keskuse juhtaja akadeemik Maarja Kruusmaa.

Ülikoolide eesmärk on õpetada noori, kuid seal tegeletakse ka kõrgel tasemel teadusega. «Tahame väga, et üliõpilasi õpetaksid need, kes teevad ka teadust, sest nii on tudengitele kõige parem. Kui aga sellisel inimesel pole võimalik teadust teha või ta läheb ära seetõttu, et talle ei saa palka maksta, kannatab ülikool tervikuna.»

Olukorras, kus õppejõud on samal ajal ka aktiivne teadlane, ei pruugi ülikoolil aga alati olla täit selgust, kuidas on need tegevused rahastatud.

Maarja Kruusmaa Foto: Eero Vabamägi

«See raha, mis ülikoolidele ministeeriumist tuleb, on küll sildiga, et nii palju antakse teaduse ja nii palju kõrghariduse tarvis, aga kõrgkoolid kallavad selle ühte potti – õppeasutuse sees on ju väga keeruline raha sildistada,» nentis Kruusmaa. «Näiteks kui õpetav teadlane prindib kirja välja, siis kas see on teaduskulu või õppekulu, ning mis rahast me üldse printeri endale ostame.»

Tänapäeval on teaduse rahastamiseks loodud ulatuslik grandisüsteem, milles Eesti teadlased on Kruusmaa sõnul silmapaistvalt edukad.

«Meie saame aastas ligikaudu 10 miljonit eurot teaduse baasrahastamist, mis moodustab umbes 20% teadusrahast, ülejäänud 80% toome ise sisse. Sinna alla läheb euroraha ning otselepingud firmadega. Tehnikaülikool on olnud ettevõtete kaasamisel rahvusvahelises võrdluses väga edukas – see on raha, mille ise n-ö välja ajame!»

Mujal maailmas, vähemalt arenenud riikides, on proportsioonid teised, näiteks Soomes moodustab ülikoolides teaduse baasrahastu 50%.

Tehnikaülikoolil on Kruusmaa sõnul praegu 360 teaduslepingut. Projektide kirjutamine raha taotlemiseks on suur töö, millest vaid väike osa lõpeb edukalt. Europrojektide keskmine edukuse määr on ligikaudu 7%.

Projektiraha on ebastabiilne

Muidugi ei saa kogu teadustegevus olla rahastatud vaid projektipõhiselt. Kruusmaa sõnul peab kindlasti olema ka mingisugune stabiliseeriv komponent.

«Võib muidugi väita, et kui jookseb korraga 80 projekti, siis see stabiliseerib suure arvuga olukorra ära. Ülikoolis tervikuna võib-olla nii ongi, kuid ülikooli n-ö tootva üksuse ehk uurimisgrupi tasandil mitte,» selgitas Kruusmaa.

Tema sõnul tuleb mingi suure projekti puhul tööle võtta näiteks kümme uut töötajat, aga kui baasi ei ole, tuleb nad projekti lõppedes nelja-viie aasta pärast lahti lasta. Kogenud ja usaldusväärsete kaastöötajate puhul on sellest muidugi väga kahju. Seetõttu tulebki Kruusmaa sõnul intensiivselt kirjutada palju uusi projekte lootuses, et ehk mõni neist aitab inimesi tööl hoida.

Kruusmaale kui tegevprofessorile on selline olukord hästi tuttav, sest temagi peab juba praegu muretsema, mis saab tema juhitavate teadusprojektide juures töötavatest inimestest kahe-kolme aasta pärast.