Rahanduskomisjon saatis lisaeelarve eelnõu esimesele lugemisele

Rahanduskomisjoni esimehe Andrei Korobeiniku (KE) sõnul on muutunud majanduslikus olukorras nii käesoleva aasta lisaeelarvet kui ka sellega seotud mitut eelnõu vaja menetleda kiirendatud korras. «Kiirusest sõltub see, millal rakendub kõrgem toimetulekumäär,» toonitas ta.

«Lisaeelarve moodustab orienteeruvalt 2,2 protsenti 2022. aasta Rahandusministeeriumi kevadprognoosi järgsest SKPst. Arvud näitavad, et samas on lisaeelarve mõju eelarvepositsioonile mõnevõrra väiksem, sest toetuste kasutamine toob riigile maksuraha osaliselt tagasi. Kõike seda arvesse võttes on mõju valitsussektori nominaalsele eelarvepositsioonile sel aastal 627 miljonit eurot ehk 1,9 protsenti SKPst,» selgitas Korobeinik.