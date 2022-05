Jaani Ukrainast: pole ühtegi maja ega aeda, mis poleks sõelapõhjaks lastud

Eestis on täna ligi 36 000 sõjapõgenikku, kellele on pakutud mitmekülgset abi. Eesti on Ukrainale kohapeal pakkunud sõja algusest saadik vajaduspõhist abi ja seda tehakse ka edaspidi. Jaani ütles, et Eesti humanitaarabi kogupanus on rohkem kui 16 miljonit eurot, sealhulgas on ka kodanikuühiskonna ja erasektori toetus. Siseministeeriumi valitsemisalast on Ukrainale saadetud erinevat liiki abi.