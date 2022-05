GALERII ⟩ Politsei valmistub Kaitseväe kalmistul 9. maiks

Kalmistu kõrvalt kulgev Filtri tee on täna ja homme autoliiklusele suletud. Liiklust Filtri teel piiratakse seetõttu, et varasematel aastatel on Filtri teel asuvat kaitseväe kalmistut külastavad inimesed parkinud selleks mitte ettenähtud kohas ning ületanud vales kohas mitmerealist sõiduteed, tekitades sel viisil liiklusohtlikke olukordi, teatas linnavalitsuse kommunikatsiooniosakond.