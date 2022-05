Kliinikumis algab ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuring

«2021. aastal uurisime patsientide rahulolu haiglaravi puudutavates küsimustes, 2020. aastal jäi aga ambulatoorsete patsientide uuring COVID-19 pandeemia tõttu ära. Hetkeolukorra kaardistamine rahuloluküsitluse käigus ja patsiendikogemuse analüüs aitavad mõista, kuidas meie tööprotsessid on korraldatud, et häid lahendusi võimendada ja takistusi ületada, et rahuolu tervishoiuteenusega ja patsiendisõbralikkus oleksid pidevalt meie fookuses,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus.