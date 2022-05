Eesti merel paisub metsik naftatankerite parkla

««Parematel aegadel» on siin ikka 20 suurt laeva – tankereid ja kuivlastilaevu,» kirjeldas kalur Kalle (perekonnanime tema palvel ei avalda – toim) Lääne-Virumaalt Lahemaa rahvuspargist Käsmu kandist. Ta on pikemat aega hobikorras jälginud laevade liikumist merel ja andmebaasis marinetraffic.com. «Silmapiirilt on tuled meile näha, näeme kaheksat-üheksat laeva, aga tagapool on neid veel,» lisas samuti laevu vaatlev Käsmu meremuuseumi vedaja Aarne Vaik.