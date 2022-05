Ratas: sõja võitmiseks vajab Ukraina veel aktiivsemat toetust

Ratase sõnul ei võitle Ukraina üksnes enda vabaduse ja iseseisvuse, vaid terve Euroopa ja vaba maailma eest. «Te olete andnud meile kõigile usu, et headus võidab kurjuse, valgus võidab pimeduse ja Ukraina võidab selle sõja. Eesti riik ja rahvas on selgelt ja üheselt Ukrainat kõigis küsimustes toetamas. Soovime teha veelgi rohkem, et pakkuda teile sõjalist, majanduslikku ja diplomaatilist toetust,» ütles ta Ukraina delegatsiooniga kohtudes.

Ratase sõnul on Ukraina delegatsiooni Tallinnas toimuvate kohtumiste üks eesmärk kaardistada nii Eesti võimalused kui ka Ukraina vajadused riigi taasülesehitamisel. «Mul on väga hea meel, et Eesti on alustanud koostööd Žõtomõri piirkonnaga. Loodan, et kohtumised viivad konkreetsete kokkulepeteni, kuidas saame ka regiooni ülesehitamisel kõige paremini aidata,» lausus ta.