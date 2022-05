Harkivi enim kannatanud Saltivka linnaosasse, kus elas eesti juurtega Artur, on hakanud inimesed vaikselt tagasi tulema, sest pommitamised on esialgu lõppenud. Paljud neist tulevad lihtsalt vaatama, mis on saanud nende korteritest. Postimees käis linnaosas eelmisel reedel.

Foto: Dmitri Kotjuh