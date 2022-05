Keila muusikaõpetaja Sille Kroon ootab viiendat last, kes foto ilmumise ajaks ehk juba sündinud. Kroon tahab lapsi kasvatada üksi ja soovib, et ühiskond oleks sallivam.

Riigikogu neli erakonda tahavad süstida senisest kaks korda rohkem raha lastetoetusse, eriti kolme ja rohkema lapsega perede toetamisse. Poliitikute eesmärk on, et rahasüsti mõjul sünniks rohkem lapsi ja et eesti rahvas ei sureks välja. Vähemalt nii sõnastab selle eelnõu algataja Jaanus Karilaid.