Slava Ukraini avas Dnipros suure lao

Dnipros viibiv MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme (33) ütles Postimehele, et lao avamine käis väga kärmelt. Nimelt helistati oma sõpradele Dnipros, üks partner läks pinda vaatama ning saatis Lehtmele sellest video. «Siis küsiti, millal tulete. Põhimõtteliselt oli samamoodi Tallinna laoga,» rääkis Lehtme.

Nimelt ei mahtunud ta sõja alguspäevil Tallinnas oma koju abisaadetistega enam ära ning kahe tunni pärast oli tänu Rotary klubile ladu olemas. Dnipros aga uuriti, kas oleks juba vaja ladu puhtaks teha. «Ütlesime, et saadame reka nädala jooksul, sest meie Tallinna lao kokkupanek ei ole nii lihtne, siin on ikkagi 700 ruutu. Natukene meie poolt oli takistus, et pidime asjad kokku panema,» ütles Lehtme. Ta lisas: «Üks telefonikõne ja kõik.»