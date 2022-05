Tallinn võtab Astangul ja Kakumäel hulga eramaid looduskaitse alla

Siiani on Tallinnas moodustatud kolm kohalikku kaitseala: Pääsküla raba, Merimetsa roheala ja Harku mets. Kusjuures Pääsküla raba kaitseala moodustati konfliktide vältimiseks teadlikult nii, et eramaad jäid sellest välja. Praegu kavandatavad Astangu-Mäeküla ja Kakumäe kohalikud kaitsealad aga hõlmavad ka eraomandit. «Praegu on tõesti tegemist pretsedendiga, sest varasemalt ei ole moodustatud kohalikke kaitsealasid eramaadele. Näiteks Astangu-Mäeküla kaitseala on osaliselt linnamaal, osaliselt riigimaal ja osaliselt eramaadel. Kuna looduskaitseseadus ei ole nendes aspektides väga spetsiifiline, peame vaatama järk-järgult, kuidas sellega läheb,» ütles keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal Postimehele.