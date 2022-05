Alates aprillist on iga päev Narvas piiri ületanud keskmiselt 250–350 Venemaalt saabunud põgenikku. Enamik neist on pärit Ukrainast Mariupolist ja sealt Venemaale küüditatud. Need inimesed on olnud kinni filtratsioonilaagrites, neid on Venemaa piiril tunde küsitletud. Nad on kurnatud ja hirmunud.