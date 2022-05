Tanel Kiik: sügisel pakume neljandaid koroonavaktsiinidoose

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles, et Eesti ühiskond liigub tõenäoliselt regulaarselt ­tehtavate koroonavaktsiinide poole. «Praegu hindavad eksperdid, et sügisel on kindlasti vaja teha neljan­dad doosid riskirühmadele, eakamatele, krooniliste haigustega inimestele. Aga ilmselt avame selle võimaluse ka laiemale ühiskonnale,» ütles Kiik. «Sügisel hakkame nähtavasti laiemalt pakkuma neljandaid doose.»