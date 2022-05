Kolmandik liiklusõnnetusse sattunud tõuksijuhtidest on purjus

Tõukeratastega õnnetused on jäänud suurema tähelepanuta seetõttu, et tõuksijuhid on enamasti ohtlikud vaid endale, vahendas Pealinn. Kukkudes saadakse viga ja surmajuhtumid on erandiks. Sellegipoolest võtab politsei praegusel hooajal tõuksid tähelepanu alla, sest kolmandik õnnetuste juhtidest on olnud joobes.

«Me pöörame sellele suhteliselt palju tähelepanu, eriti ka nädalavahetustel ja õhtuti, siis kontrollime ka kas nad on tarvitanud alkoholi või ei ole. Need, kes õnnetustesse satuvad, seal on üks kolmandik olnud ka alkoholi tarvitanud. Ja need, kes haiglasse on sattunud, seal on ikka silmatorkavalt suured joobed,» lisas ta.