KAART ⟩ Eesti koolides on üle 4700 Ukraina lapse

Alushariduses on 1231 last, põhihariduses 3114, gümnaasiumis 191 ja kutsehariduses 180 õpilast. Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks jõudnud kõigi maakondade haridusasutustesse – alates lasteaedadest kuni kutsekoolideni. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal (2213), Tartumaal (523), Ida-Virumaal (327), Pärnumaal (325), Lääne-Virumaal (293) ja Saaremaal (177). Kõige vähem on lapsi ja noori Hiiumaal – kokku 22.