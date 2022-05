Keskkonnaühendused soovivad keskkonnaministri lahkumist

Keskkonnaorganisatsioonid saatsid täna riigikogule ja peaministrile avalduse, milles selgitatakse, et puidust kestvustoodetest rääkimisega ei saa õigustada kliimasäästmise ettekäändel tehtavaid lageraieid. Sõltumatud uuringud kinnitavad, et Eesti mets on muutunud ülemääraste raiete tõttu süsinikheitme allikaks. Selles olukorras oleks süsinikuemissioone vähendav ning metsade jätkusuutlikku majandamist ettenägev variant lageraiete pindala vähendamine, mitte suurendamine, mida keskkonnaminister sel nädalal just tegi.

«Keskkonnaminister levitab keskkonnahoiule kahjulikku informatsiooni, teeb keskkonnakahjulikke otsuseid, lähtudes valeinformatsioonist ega arvesta Eestis korraldatud rahvaalgatuste ja küsitluste tulemustega,» seisab roheühenduste pöördumises. «Keskkonnaminister on teinud otsused ümberlükatud info põhjal – saematerjali import on EMTA sõnul suurem kui eelmisel aastal samal ajal ning seda on ministrile ka korduvalt öeldud. Minister ei ole uut infot saades oma väiteid korrigeerinud.»

«Keskkonnaminister ignoreerib oma tegevusega täielikult 26. aprillil riigikogule üleantud rahvaalgatust kodumetsade kaitseks uuendusraiete eest, millega liitus 41 organisatsiooni ja 3769 kodanikku. Tuleb selgelt eristada, et kodumetsade kaitse taotlus ei ole looduskaitse alla võtmise taotlus, nagu minister eksitavalt väidab, püüdes tasalülitada rahvaalgatuse allakirjutanuid,» kirjutavad ühendused.

Ühendused nõuavad seega keskkonnaminister Erki Savisaare viivitamatut tagasiastumist.

Keskkonnaühendused toonitavad, et RMK kestvuslepingud on jätkuvalt salajased ning asutus müüb puitu alla turuhinna, tehes nõnda riigile otseselt kahju.

Ühendused toovad välja ka selle, et üraskikahjustuste likvideerimisel ei ole vaja uuendusraiete pindala suurendada, sest metsakahjustusi likvideeritakse metsakaitseekspertiisiaktide alusel ja sanitaarraiega – seega on üraskikahjustuste ennetamisel ja üraskitõrjel keskkonnaministeeriumi töö puudulik.

Seaduseelnõu, mille Savisaar kooskõlastusringile saatis, tasalülitab keskkonnaühenduste sõnul kohalike elanike kaasamise kodumetsade ehk KAH-alade kaitsel ja on vastuolus nii euroliidu keskkonnaõiguse kui ka Århusi konventsiooniga.

«Keskkonnaminister eksitab avalikkust manipuleeriva väitega, et metsade lagedaks raiumine on kliimamuutuste leevendamisele kasulik. Puidust kestvustoodetest rääkimine ei saa õigustada kliimasäästmise ettekäändel lageraieid. Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eesti mets muutunud ülemääraste raiete tõttu CO2 heitme allikaks. Selles olukorras oleks süsinikuemissioone vähendav ning metsade jätkusuutlikku majandamist ettenägev variant lageraiete pindala vähendamine,» seisab avalduses. «Keskkonnaministri sõnum on, et inimeste kodumetsad ei ole tähtsad, neid ei pea hoidma, sest need on ainult puiduvarumise metsad.»