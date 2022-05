Tallinna Mustamäe huvikool saab neljapäeval nurgakivi

Mustamäe huvikool, endine Mustamäe Laste Loomingu Maja alustas tööd 1984. aastal ning alates 1987. aastast on huvikool töötanud praeguses asukohas endises lasteaia tüüphoones. Kui algusaastatel oli huvikoolis 200 õpilast, siis nüüdseks õpib kooli 80 huviringis juba 1000 õpilast ja töötab 38 õpetajat. Kuna omal ajal lasteaia tarbeks loodud ruumiprogramm ei vastanud huvikooli vajadustele ning vana maja oli suures osas amortiseerunud, otsustati see lammutada ja rajada uus kaasaegse õpikeskkonnaga hoone, mida tänapäevane huviharidus eeldab.

Uues majas jätkavad tööd valdavalt samad ringid, kuid nende töötingimused paranevad hüppeliselt. Lisaks avaratele klassiruumidele luuakse muusikaringidele helistuudio koos salvestamise võimalusega ning kool saab moodsa õppeköögi ning ruumid tehnika- ja robootikaringide läbiviimiseks. Hoones on mitmeid ristkasutavaid ruume, näiteks saab liigendseina abil laieneda kunstiklasse. Majja on kavandatud kaasaegse lava ja lavatehnikaga aula, mis sobib nii ringitööks kui ka pidulikeks üritusteks.

Mustamäe huvikooli uue hoone projekteerija on ühispakkuja Acto Consult OÜ/GECC LP OÜ ning projektiekspertiisi tegi Infragate Eesti AS. Maja ehitavad ühispakkujad RAMM Ehituse OÜ/Mitte & Perlebach OÜ ja omanikujärelevalvet teeb P.P. Ehitusjärelevalve. Kogu projekti maksumus on ligi 7,32 miljonit eurot. Hoone valmib järgmisel aastal.