Valgamaa piirkonnapolitseiniku Karl Kuntuse sõnul oli üllatus suur, kui esialgu tõrksa naise passi uurides selgus, et 62-aastane naine on hoopis teise riigi kodanik. «Veel suurem oli aga üllatus siis, kui Läti kolleegid selgitasid, et proua pole isegi pärit teiselt poolt Pedelit Läti Valkast, vaid on lausa mitmesaja kilomeetri kauguselt Riia lähedalt oma teekonda alustanud,» rääkis ta. «Enamasti tegeleme ikka oma maakonna eakatega, kes on mõnest hooldekodust kõndima läinud, selliseid kaugemaid külalisi Lätist satub siia harva.»