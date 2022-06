Kiik: peaminister oleks pidanud meid teavitama

Kiige sõnul ei välistanud ta sellist võimalust algusest peale, kuna peaminister on korduvalt mõista andnud, et Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon ei toimi. «See on peaministri valik. Kas see on kõige mõistlikum valik olnud – siin jään eriarvamusele. Minu arusaam vaidluste ja kriiside lahendamisest on mõnevõrra diplomaatilisem.»