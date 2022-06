Keeleamet lahendab võõrkeelsete veebiaadresside probleemi

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk märkis kirjas justiitsministeeriumile, et amet on saanud kaebuse, milles kurdetakse, et mitmete riigiametite e-posti aadressid ning domeeninimed on osaliselt või täielikult inglise keeles. Näiteks on päästeameti veebilehe domeen rescue.ee.